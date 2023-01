++ In Italia 100mila senzatetto, 'bene rilevazione Istat' ++

(ANSA) - ROMA, 05 GEN - Nel 2021 Istat rileva che sono 96.197 i senza tetto e senza fissa dimora iscritti in anagrafe. Di questi, solo il 38% è rappresentato da stranieri provenienti in oltre la metà dei casi dall'Africa. Si tratta perlopiù di uomini e con un'età media di 41,6 anni, che si innalza a 45,5 anni per i soli italiani. "L'inclusione nella rilevazione dei senza tetto e senza fissa dimora è segnale positivo, volto a dare visibilità e riconoscimento anche a segmenti di popolazioni che tendono ad essere difficilmente statisticamente", spiega Fio.psd, federazione organismi per i senza fissa dimora. (ANSA).