Ratzinger: Paldino, per lui Bcc realtà di amore intelligente

(ANSA) - RENDE, 04 GEN - "Rivolgiamo l'estremo saluto a Papa Benedetto XVI autore della Caritas in Veritate, in cui si individua l'esperienza del Credito Cooperativo come realtà di amore intelligente, capace di unire giusta convenienza e retta intenzione. Un riconoscimento che rappresenta, per noi cooperatori di credito, un riferimento costante". Lo afferma, in una nota, il presidente della BCC Mediocrati, Nicola Paldino.

Paldino ricorda, inoltre, l'incontro con Papa Ratzinger, il 20 settembre del 2006. "In Piazza San Pietro - afferma - c'erano oltre 2.000 soci cooperatori, che con 52 pullman avevano raggiunto Roma per partecipare all'udienza generale. E Benedetto XVI si rivolse direttamente a noi dicendo: 'salutiamo i rappresentanti della Banca di Credito Cooperativo Mediocrati e li invitiamo ad offrire con coerenza e coraggio la propria testimonianza evangelica nella società'. Quel giorno incrociammo lo sguardo col Sommo Pontefice a cui donammo una copia del libro Un secolo di solidarietà in Valle Crati. Le sue parole saranno per noi fonte di costante ispirazione. Con gratitudine ci uniamo alla preghiera della Chiesa per Benedetto XVI". (ANSA).