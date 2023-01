Istat: aumentano Pmi con 50% addetti in smart working

(ANSA) - ROMA, 04 GEN - Rispetto al 2019, la quota di PMI nelle quali nell'anno 2022 più del 50% degli addetti hanno accesso a Internet per scopi lavorativi è aumentata quasi del 23%, eguagliando i tassi di crescita delle grandi imprese (passando rispettivamente dal 40% al 49% e dal 47% al 58%).

Nello stesso periodo, più marcata è la crescita degli addetti delle PMI che utilizzano dispositivi connessi a Internet, che aumenta dal 50% al 56% annullando la distanza con le grandi imprese (55,2%). E' quanto emerge dal Report su Imprese e Itc realizzato dall'Istat dove si evidenzia che "le Pmi italiane si connettono di più ma la transizione digitale procede con lentezza" Secondo il report, la banda larga fissa con velocità almeno pari a 30 Mbit/s risulta utilizzata dall'82,8% delle imprese con più di 10 addetti contro il 96,1% di quelle più grandi. Più distanti invece le quote per connettività ad almeno 1 Giga, rispettivamente 13,2% e 27,1%".

Il maggiore ricorso al lavoro da remoto che nel 2022 ha coinvolto oltre 7 imprese su 10, ha influito sull'aumento della quota di imprese con almeno 10 addetti che dispongono di documenti su misure, pratiche o procedure di sicurezza informatica (48,3%, superando la quota media in Ue27 che è del 37%).

Nel 2022 il 69,9% delle piccole e medie imprese italiane adotta almeno 4 attività digitali su 12, superando, anche se di poco , la media Ue27 che si attesta a 69,1%. (ANSA).