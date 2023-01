Istat: aumentano Pmi con 50% addetti in smart working (2)

(ANSA) - ROMA, 04 GEN - Sempre secondo il Report Itc dell'Istat, l'8,7% delle imprese con 10 addetti e più utilizzano robot (6,3% la media Ue27), il 74,9% le imprese considerano l'impatto ambientale nella scelta di strumenti informatici (58,4% in Ue27), 59,9% quelle che combinano anche l'adozione di misure che incidono sul consumo di carta o di energia dell'ICT (48,7% in Ue27) Nell'indice Desi 2022, misurato con i dati rilevati nel 2021, la dimensione legata all'integrazione delle tecnologie digitali collocava le imprese italiane in ottava posizione nella graduatoria europea. I miglioramenti registrati nei servizi cloud e nella fatturazione elettronica hanno determinato il miglioramento nella graduatoria dell'Italia per l'adozione di tecnologie digitali tra il 2017 e il 2022 (dalla 12° alla 7° posizione). Tuttavia, la limitata performance dell'e-commerce da parte delle piccole e medie imprese ha ridotto gli effetti di crescita delle tecnologie digitali misurate nell'edizione 2020 e 2021 dell'indagine.

I dati 2022 per le vendite online delle PMI ancora non rilevano miglioramenti significativi nella quota di imprese coinvolte ma solo nei valori scambiati: il 13,0% delle PMI ha effettuato vendite online per almeno l'1% del fatturato totale (12,7% nel 2021) e il 17,7% delle PMI attivo nell'e-commerce ha realizzato online il 13,5% dei ricavi totali (rispettivamente 17,9% e 9,4% nel 2021). In generale, il 18,3% delle imprese con almeno 10 addetti ha effettuato vendite online fatturando il 17,8% del fatturato totale, rispettivamente 22,8% e 17,6% a livello Ue27.

In termini dimensionali, il 60% del valore online proviene da vendite delle imprese di maggiori dimensioni e il 40% dalle PMI.

Le imprese italiane con almeno 10 addetti che vendono via web figurano ancora tra le prime utilizzatrici in Europa di piattaforme online come intermediari con il 62,1% contro una media Ue27 del 44,4%. (ANSA).