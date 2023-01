Inps: Tedesco nuovo direttore regionale Puglia

(ANSA) - BARI, 04 GEN - Vincenzo Tedesco, 57 anni, casertano, è stato nominato direttore regionale Inps della Puglia dopo aver guidato la Direzione Centrale Entrate dell'Istituto. In occasione della presa in servizio, Tedesco ha dichiarato: "ll mio impegno sarà orientato a garantire, anche con l'ausilio di nuovi servizi tecnologici, l'efficienza nell'erogazione delle prestazioni che l'Istituto è chiamato ad assicurare. Sarà importante ascoltare le istanze provenienti dall'utenza, dalle istituzioni, dalle parti sociali e dagli intermediari professionali, al fine di cogliere adeguatamente le esigenze della collettività". Tedesco ha poi salutato il direttore regionale uscente, Giulio Blandamura, "che con equilibrio ha saputo coordinare le attività dell'Istituto in un triennio così complesso". (ANSA).