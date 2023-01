Tessile: morto Roberto Pinori, fondò azienda leader filati

(ANSA) - PRATO, 03 GEN - Roberto Pinori, storico imprenditore pratese nel campo del tessile, è scomparso all'età di 82 anni dopo una breve malattia. Nato nel 1940, dopo aver lavorato come responsabile di una filatura cardata, a 30 anni, nel 1970, fondò insieme alla moglie Roberta l'azienda Pinori Filati, attiva nel comparto dei filati per maglieria, e tuttora fra le aziende leader del distretto pratese. Negli anni '80 iniziò anche la sua attività nell'azienda agricola Tenuta Castelvecchio.

Pinori Filati è stata insignita lo scorso 26 dicembre del premio 'Stefanino d'Oro' (in onore di Santo Stefano protomatire, patrono della città) per il lavoro e l'etica d'impresa dal vescovo di Prato Giovanni Nerbini, in virtù della "massima attenzione" posta "nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni sostenibili nel rispetto dell'ambiente". L'azienda è oggi guidata da Raffaella Pinori, figlia di Roberto, coordinatrice del gruppo Produttori di filati della sezione Sistema moda di Confindustria Toscana Nord.

Cordoglio per la scomparsa di Pinori, le cui esequie si terranno domani, è stato espresso dall'amministrazione comunale di Prato. (ANSA).