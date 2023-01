Francia: Borne apre a compromesso su riforma pensioni

(ANSA) - PARIGI, 03 GEN - L'innalzamento dell'età pensionistica a 65 anni "non è tabù": lo ha detto la premier francese, Elisabeth Borne, mostrandosi aperta al compromesso dopo le proteste di opposizione e sindacati. Intervistata da France info, il premier ha ricordato che il governo "promuove un innalzamento a 65 anni". E tuttavia, ha precisato nel giorno in cui riceve le parti sociali a Parigi, questa soglia "non è tabù". Per placare gli spiriti, Borne ha aggiunto di "studiare altre soluzioni che consentano di raggiungere il nostro obiettivo", ossia "l'equilibrio del sistema previdenziale entro il 2030".

Parole che continuano a non convincere l'opposizione di sinistra: "65 o 64 anni: innalzare l'età pensionistica non va bene. Non è una questione di 'tabù' o meno, è una questione di giustizia sociale", protesta su Twitter il capogruppo dei socialisti all'Assemblea Nazionale, Boris Vallaud. Stessa musica da parte di diversi esponenti della France Insoumise e del Partito comunista mentre i Républicains potrebbero appoggiare il governo.

In mattinata, anche diversi sindacati d'Oltralpe hanno ribadito la loro opposizione all'innalzamento dell'età pensionistica. Le parti sociali vengono ricevute oggi a Palazzo Matignon, per una nuova concertazione prima dell'attesa presentazione della riforma prevista per il 10 gennaio.

Sepolta a fine 2019 dopo scioperi a oltranza e l'avvento della pandemia da Covid-19, la riforma previdenziale è stata tra le grandi promesse non mantenute di Emmanuel Macron nel precedente quinquennato all'Eliseo (2017-2022).Durante la campagna elettorale che lo ha riconfermato alla presidenza lo scorso aprile, Macron si era quindi impegnato a farla varare al più presto in caso di rielezione ma la strada è tutta in salita.

(ANSA).