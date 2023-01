Confcommercio Napoli,ok turismo (+10%),male commercio (-15%)

(ANSA) - NAPOLI, 03 GEN - "Un 2022 tra luci e ombre. Bene il turismo con un aumento del 10% rispetto al 2019 anche se manca quello di fascia alta, pesanti ancora i problemi per il commercio con i saldi in arrivo il 5 gennaio che non risolvono i problemi strutturali. Incide anche il cambiamento climatico sia sui costi che sulle scelte che danneggiano l'abbigliamento per l'eccesso o caldo. I circa ventimila pubblici esercizi di Napoli e provincia raggiungono un fatturato di circa mezzo miliardo di euro. Incremento di presenza nel periodo natalizio del 10 % rispetto ai dati del 2019. La delocalizzazione sarebbe una importante opportunità di ampliare l'offerta per le imprese ma servono sinergie istituzionali e incentivi".

Questo in sintesi il quadro indicato dal presidente di Confcommercio Napoli Massimo Di Porzio che indica anche altre positività: "Va bene l'enogastronomia, soprattutto con i cenoni degli ultimi giorni anche per la maggiore propensione dei napoletani oltre che dei turisti di trascorrere le festività nei locali. Il turismo è in crescita, più che altro composto da famiglie italiane e da individuali o coppie di fascia media, ma occorrerebbe alzare l'asticella dell'accoglienza e dell'offerta per attrarre un turismo di fascia più alta, programmando servizi migliori di accoglienza e una adeguata comunicazione. Insomma dati positivi dopo gli anni del Covid ma è ancora un turismo low cost", sottolinea ancora Di Porzio che vede comunque "aspetti positivi per l'apertura della metropolitana e della funicolare nella serate di Capodanno così come dei musei il primo gennaio, molto apprezzato dai turisti. Criticità restano però sui trasporti, sulla pulizia delle aree turistiche e sull'affollamento eccessivo in alcune aree della città.

Occorrerebbe diversificare l'offerta e collegare meglio tutte le aree della città".

Note dolenti anche per quanto riguarda il commercio "con una crisi strisciante dovuta al calo del potere di acquisto dei consumatori e all'incremento esponenziale delle vendite on line.

Soffre soprattutto la fascia media del commercio tradizionale, abbigliamento, accessori e gioiellerie che risente maggiormente della crisi. Le vendite sono in calo del 15% rispetto agli scorsi anni, che si traducono in milioni di euro di fatturato in meno. Il 5 gennaio cominciano i saldi che sicuramente sono un'occasione di acquisto e di liquidità per i negozi, soprattutto per l'abbigliamento, ma non risolvono il problema strutturale. Per contrastare questo declino - ha concluso il presidente di Confcommercio Napoli - occorre costituire al più presto i distretti del commercio, che saranno un veicolo di rigenerazione urbana e servono anche scelte coraggiose in tema di ulteriori pedonalizzazioni di aree della città a vocazione commerciale, come Chiaia, Vomero e alcune aree del centro storico. Iniziative che devono andare di pari passo con un miglioramento dei trasporti, con parcheggi d'interscambio e navette che portino i turisti alle aree commerciali insieme ad incentivi per le attività di artigianato locale. Interessante infine l'idea delle strade dell'artigianato, come San Gregorio Armeno, San Sebastiano, via Morelli ed altre". (ANSA).