Borsa:crescono Pmi quotate, 26 Ipo 2022 e 899 mln raccolti (2)

(ANSA) - MILANO, 03 GEN - Le nuove società quotate appartengono in primis al settore tecnologico, con 7 Ipo (27%) e 747,4 milioni raccolti (83%), seguito dall'industria con 6 Ipo (23%) e 46,4 milioni (5%). Moda e lusso, insieme ai servizi, contano rispettivamente 3 Ipo (12%) e valgono l'1% sulla raccolta. A livello geografico, sono otto le regioni di provenienza: in primis, la Lombardia, con il 46% delle quotazioni, seguita da Veneto (19%) e Lazio (12%). In termini di raccolta di capitali ai primi posti spicca ancora la Lombardia (85%), con Veneto (5%) e Liguria (3%). In particolare, sono approdate su Euronext Growth Milan: Altea Green Power, Bellini Nautica, Bifire, Dotstay, Eligo, Energy, E-novia, Eprcomunicazione, ErreDue, Fae Technology, Farmacosmo, Franchetti, G.M. Leather, High Quality Food, Impianti, Imprendiroma, Laboratorio Farmaceutico Erfo, Magis, Pozzi Milano,Redelfi, Rocket Sharing Company, Saccheria Franceschetti, Siav, Solid World Group, Technoprobe, Yolo Group. Il 2022 ha inoltre registrato il passaggio al Segmento Star di Revo Insurance e Net Insurance, le Opa su Energica Motor Company, Siti B&T Group, Assiteca, Giorgio Fedon & Figli e Sourcesense, oltre ai delisting di Vetrya, Sirio e Costamp Group. Al netto di Technoprobe, l'identikit della società quotata 2022 presenta mediamente un flottante pari al 23,5%, una capitalizzazione di 33,7 milioni di euro e una raccolta media pari a 7,5 milioni (per il 95% in aumento di capitale). (ANSA).