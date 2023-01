Asterisco a posto genere, Confesercenti 'stupiti no rinnovo'

(ANSA) - GROSSETO, 03 GEN - "Accogliamo con stupore la scelta del cda di Fondazione Grosseto cultura di non voler rinnovare la convenzione con i soggetti gestori dei servizi museali, scelta che a nostro avviso in qualità di soci della Fondazione, merita di essere maggiormente motivata rispetto quanto finora annunciato: in primis perché, a quanto risulta, non ci sono valutazioni negative sulla qualità dei servizi offerti. Pur comprendendo il richiamo al principio di rotazione nella nota del cda, visti i risultati con le convenzioni in essere sarebbe stato auspicabile avviare un percorso selettivo di evidenza pubblica". Così Confesercenti Grosseto. Da giorni in città tiene banco una polemica sulla notizia per cui la Fondazione Grosseto cultura non avrebbe rinnovato la gestione del Polo Le Clarisse, con la conseguente perdita di posti di lavoro, a causa dell'utilizzo, in una newsletter, da parte dell'associazione Clan di un asterisco per indicare contestualmente il genere di bambini e bambine.

Un percorso di selezione con evidenza pubblica, sottolinea l'associazione di categoria in una nota, avrebbe permesso "così con trasparenza e chiarezza una selezione adeguata dell'offerta qualitativamente ed economicamente più vantaggiosa secondo le proposte pervenute, anche considerando la candidatura di Grosseto come capitale italiana della Cultura per il 2024". Per Confesercenti "così facendo si sarebbe sia data la possibilità ad altre realtà di partecipare, ma anche dato alle cooperative con le convenzioni in essere di confrontarsi nell'offerta culturale ed economica, naturalmente tenendo conto dei minimi sindacali previsti dai contratti nazionali dei quali la nostra stessa associazione di categoria è firmataria insieme alle principali sigle sindacali". (ANSA).