In Confcommercio pranzo solidale con Caritas per 185 persone

(ANSA) - MILANO, 02 GEN - Un pranzo della solidarietà con 185 persone, adulti, bambini e famiglie bisognose. E' l'iniziativa che si è tenuta nella sede dalla Confcommercio di Milano, promossa insieme a Caritas da Promo.Ter Unione, nell'ambito delle iniziative realizzate con il Mercatino di Natale in Duomo.

"Fa sicuramente piacere l'interesse suscitato dal pranzo solidale organizzato da Caritas e Confcommercio Milano per le persone in disagio. E' un piccolo segnale di attenzione, peraltro in continuità con tante iniziative simili - ha dichiarato il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli - verso quella fascia di popolazione in forti difficoltà per la crisi economica. Verso 'gli altri', secondo la definizione del nostro arcivescovo Delpini. Quegli 'altri' che dobbiamo vedere e sostenere per ridurre il più possibile quelle sacche di povertà inaccettabili in una società moderna e attenta ai valori umani come la nostra". (ANSA).