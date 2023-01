Confesercenti, digitalizzazione pmi in Alto Adige limitata

(ANSA) - BOLZANO, 02 GEN - L'autonomia digitale delle piccole e medie imprese altoatesine è limitata: è quanto rivela un'indagine conoscitiva effettuata da Confesercenti Alto Adige nell'ambito del progetto "The Hybrid Workplace - Ufficio Virtuale".

A 186 imprese locali di piccole e medie imprese è stato sottoposto un questionario. Dalle risposte, riferisce Confesercenti, è emerso che, a fronte di un'età media di 45 anni dei titolari, il livello di alfabetizzazione informatica è medio-basso con una diffusa scarsa propensione ad investire in tecnologia e nella comunicazione.

L'indagine evidenzia, ad esempio, un certo scollamento tra l'uso personale e professionale degli strumenti digitali. Mentre praticamente tutti gli imprenditori spiegano di conoscere ed usare i social media, solo il 5% ne fa un uso anche per le attività. Percentuale che scende al 2% se riferito ad un sito web della propria azienda.

Anche l'uso dell'email è molto diffuso, ma la Pec crea più problemi: molti imprenditori hanno riscontrato difficoltà nella gestione delegando spesso al commercialista la consultazione.

Stesso destino per lo Spid attivato dalla quasi totalità ma utilizzato direttamente solo dal 5%. Il 10% degli imprenditori, inoltre, gestisce in autonomia le pratiche Suap e il 30% sceglie la firma digitale per pratiche dove non sia obbligatoria.

Per quanto riguarda il commercio elettronico, il 70% degli imprenditori ha fatto un acquisto online ma solamente il 5% di loro è attrezzato per l'e-commerce dei propri prodotti o servizi. Anche la pubblicità online, sottolinea Confesercenti, "è un tasto dolente", perfino nelle sue applicazioni gratuite.

Nonostante l'80% degli intervistati veda in questi strumenti un'ottima opportunità di promozione, appena il 30% utilizza alcuni strumenti autonomamente con post sui social media autoprodotti, mail o messaggi diretti. (ANSA).