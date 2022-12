Ratzinger: Confcooperative, fu estimatore ruolo cooperazione

(ANSA) - ROMA, 31 DIC - "Lo ricordiamo come pontefice estimatore del ruolo della cooperazione. Ci associamo al dolore della Chiesa, di Papa Francesco e dei fedeli nel mondo". Così in una nota Maurizio Gardini, presidente di Confcooperative.

"Ricordiamo Papa Benedetto XVI come un papa profondo estimatore del ruolo e della funzione sociale ed economica della cooperazione tanto che nella sua enciclica "Caritas in Veritate"definiva la cooperazione, in tante delle sue articolazioni (sociale, credito, agricola e consumo) come un'esperienza concreta di economia eticamente orientata alla luce del Magistero della Chiesa". (ANSA).