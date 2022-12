Russia: pmi servizi chiude l'anno con una nuova contrazione

(ANSA) - MILANO, 30 DIC - Contrazione più rapida dell'attività del settore dei servizi alla fine del 2022 in Russia. L'indice destagionalizzato 'S&P Global Russia Services Pmi' ha registrato 45,9 a dicembre, in calo rispetto a 48,3 di novembre, segnalando un forte calo dell'attività commerciale nel Paese. Nei casi in cui è stata segnalata una contrazione, le aziende hanno spesso attribuito la causa a condizioni di domanda deboli e a un calo dei nuovi ordini. (ANSA).