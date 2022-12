Lavoro: Istat,cresce formazione nelle imprese,+8,7% in 5 anni

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - La crisi pandemica non ha bloccato gli investimenti delle imprese in formazione: nel 2020 il 68,9% delle imprese attive in Italia con almeno 10 addetti ha svolto attività di formazione professionale e tra le grandi imprese (250 addetti e più) la quota ha superato il 90%. Secondo i dati dell'Istat relativi al 2020 sono oltre quattro milioni i lavoratori che hanno partecipato a corsi di formazione (il 44,6% del totale degli addetti, con lievi differenze tra uomini e donne). Le imprese che hanno erogato attività di formazione nel 2020 rispetto al 2015 sono l'8,7% in più. Il peso della formazione sul costo del lavoro complessivo è rimasto stabile all'1,9%.

Un nodo continua ad essere quello del deficit di competenze: nel 2020 un terzo delle imprese dichiara che una parte dei propri addetti non aveva quelle adeguate allo svolgimento del proprio lavoro secondo il livello richiesto. Nelle imprese di grandi dimensioni, il deficit di competenze riguarda due terzi delle unità. (ANSA).