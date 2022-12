Energia: Cna, bene incentivi provinciali per il fotovoltaico

(ANSA) - BOLZANO, 30 DIC - Cna-Shv Alto Adige saluta con favore le nuove misure in materia di energia approvate oggi dalla giunta provinciale. Da mesi l'associazione di categoria ha portato avanti su più tavoli la richiesta di prevedere incentivi per quelle aziende intenzionate a installare impianti fotovoltaici. In particolare dopo un sondaggio condotto da Cna nel mese di marzo, dal quale era emerso che l'80% delle aziende altoatesine intervistate sarebbe stato disponibile a puntare su fonti rinnovabili qualora vi fossero stati degli incentivi da parte della mano pubblica.

Il segretario Gianni Sarti e il presidente Claudio Corrarati: "Quella che arriva oggi da Palazzo Widmann è una buona notizia. Poter contare su incentivi per il risanamento energetico degli edifici e su un contributo del 20% dei costi ammissibili per l'installazione di impianti fotovoltaici per la copertura del consumo elettrico significa incentivare tante nostre piccole imprese ad avviare quella transizione energetica non più rinviabile e poter, allo stesso tempo, garantirsi un risparmio rispetto ai costi attuali dell'energia. Pensiamo che si tratti di un fondamentale passo in avanti che auspichiamo possa essere affiancato - concludono Sarti e Corrarati - nei prossimi mesi da nuove misure in grado di dare risposte ad una più ampia platea di aziende". (ANSA).