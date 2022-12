Comuni: Palermo, costituita coop Operatori Mercati Generali

(ANSA) - PALERMO, 30 DIC - Su proposta dell'assessore alle Attività produttive Giuliano Forzinetti, la giunta guidata dal sindaco Roberto Lagalla ha deliberato la costituzione della "Operatori Mercati Generali Palermo Società Cooperativa".

"Con la costituzione della cooperativa l'amministrazione comunale ha risposto alla necessità di inquadrare e regolarizzare i rapporti di puntualità e reciproca fiducia con quegli operatori commerciali e concessionari. Inoltre, la nascita della cooperativa - sottolineano il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e l'assessore alle Attività produttive Giuliano Forzinetti - rappresenta anche uno strumento per fronteggiare l'abusivismo all'interno del mercato ortofrutticolo ed evitare che soggetti esterni possano interferire negativamente con le attività all'interno dello spazio di via Montepellegrino. Da almeno 20 anni non veniva regolarizzato questo tipo di servizio fondamentale che all'interno del mercato impiega oltre 200 lavoratori, abbiamo disinnescato una potenziale bomba sociale, raggiungendo un risultato storico". (ANSA).