Comuni: Firenze; Nardella, in bilancio 2023 focus su welfare

(ANSA) - FIRENZE, 30 DIC - Il bilancio 2023 del Comune di Firenze "avrà grande attenzione verso i temi del welfare, l'assistenza ai più deboli, agli anziani e alle famiglie in difficoltà". Lo ha detto Dario Nardella, sindaco di Firenze, che ha tenuto oggi una conferenza stampa sui numeri dell'anno 2022.

L'anno in arrivo, ha spiegato, "sarà quello delle opere pubbliche: partiremo con i lavori della Tav ed entro la fine del 2023 con quelli per la riqualificazione dello stadio Franchi, e poi sarà anche l'anno delle tramvie".

Nel 2022 "abbiamo realizzato tutti i progetti del Pnrr che ci eravamo dati - ha affermato Nardella -, in alcuni casi anche in anticipo, come ad esempio la gara per la progettazione esecutiva e l'appalto dei lavori per il nuovo stadio Franchi, e di questo siamo molto orgogliosi, così come l'anticipazione delle gare sulle nuove linee della tramvia".

L'altro punto positivo, secondo il sindaco, "che non riguarda direttamente noi ma che ha certamente beneficiato dell'azione dell'amministrazione comunale, sono i dati economici. Il 2022 è stato un anno importante perché abbiamo registrato nuovamente un aumento dei consumi ma anche un forte abbassamento della disoccupazione che è arrivata al 5,4%". Le cose non realizzate, ha sottolineato Nardella, "sono soprattutto i progetti condizionati dalla crisi energetica, del caro materiali e del Covid". (ANSA).