Camere commercio: Cosenza, celebrati i 210 anni di vita

(ANSA) - COSENZA, 30 DIC - La Camera di Commercio di Cosenza ha celebrato quest'anno i 210 anni di vita. Oltre due secoli di storia durante i quali l'Istituzione ha sempre interpretato il suo ruolo di corpo intermedio nell'interesse del territorio promuovendo, facilitando e accompagnando i cambiamenti imposti dall'evolversi dei tempi. Quello che sta per concludersi è stato, quindi, un anno di particolare importanza per l'Ente, che ha dedicato numerose attività alla celebrazione di questo anniversario.

Prima fra tutte il recupero degli emblemi che rappresentano la sua identità storica. Un processo conclusosi nel mese di aprile, nel corso del primo Consiglio camerale tenutosi per l'occasione in forma aperta, quando il prefetto di Cosenza, Vittoria Ciaramella, ha consegnato ufficialmente al presidente Klaus Algieri lo Stemma e il Gonfalone raffiguranti l'emblema storico della Camera, concessi con Decreto del Presidente della Repubblica del 22 aprile 2021, a firma dell'allora presidente del Consiglio, Mario Draghi, e dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Di grande importanza anche l'emissione del francobollo dedicato all'Ente, primo caso in Italia. Il Ministero dello Sviluppo economico, infatti, il 5 ottobre ha emesso il francobollo appartenente alla serie tematica "le Eccellenze del sistema produttivo ed economico" dedicato alla Camera di Commercio di Cosenza, nel 210° anniversario della sua istituzione. Il francobollo, stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, è stato presentato il giorno stesso a Roma, con annullo filatelico a cura del desk di Poste Italiane, nella Sala Longhi di Unioncamere. La cerimonia di annullo del francobollo è stata replicata poi nel corso dell'evento "Porte aperte alle imprese", manifestazione di chiusura delle celebrazioni, svoltasi il 16 dicembre nella Sala Petraglia della Camera di Commercio. E per l'occasione Poste Italiane ha prodotto un secondo annullo, quale ulteriore sigillo dell'emissione.

Un intero anno dedicato alle celebrazioni, nelle quali l'ente ha coinvolto ampiamente le imprese del territorio, confermando la sua vocazione.

Così è stato, ad esempio, per le due edizioni del "Parlamento delle imprese", che hanno ospitato l'intervento del segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, a gennaio e del presidente del Coni, Giovanni Malagò, a novembre. Rientra nel fitto calendario del 2022 anche la presentazione di due importanti pubblicazioni direttamente nella sede del Cnel, a Roma: il libro "Una società di persone? I corpi intermedi nella democrazia di oggi e di domani" a cura di Bassanini, Treu, Vittadini, ed il rapporto Censis "Destinazione Cosenza".

Il 210° anniversario ha reso quest'anno ancora più significativa anche la quarta edizione del "Premio Imprese Storiche" e le celebrazioni sono poi proseguite volgendo lo sguardo al futuro, con l'evento dedicato all'internazionalizzazione "Made in Italy, quale futuro? Esportare le eccellenze del territorio tra digitalizzazione e nuove sfide globali". La valorizzazione del Made in Cosenza e delle eccellenze calabresi è stato il fulcro anche dell'evento "Sapori di Cosenza: una tipicità internazionale" con il quale la Camera di commercio ha portato nel cuore della capitale il patrimonio enogastronomico di Cosenza.

Non sono mancate, infine, numerose iniziative di divulgazione e formazione aperte a tutto il territorio e alle altre istituzioni, come l'approfondimento sul tema "Mezzi e strumenti di prevenzione delle infiltrazioni criminali. Il Pnrr e il ruolo delle Prefetture"; la giornata di lavori dedicata ai "Piani di fabbisogno del personale e ai nuovi percorsi di valorizzazione dello stesso"; il focus sulle "procedure di reclutamento del personale nel pubblico impiego".

L'anno che sta per concludersi è stato anche il primo, dopo un lungo periodo di blocco delle assunzioni, in cui la Camera ha potuto finalmente reclutare 6 nuove risorse umane. Si tratta di profili innovativi che sono stati selezionati secondo un nuovo piano di fabbisogni e modalità di reclutamento innovative, valsi all'Ente il Premio "Valore Pubblico: la PA che funziona", promosso dalla SDA Bocconi con il patrocinio del Ministro per la Pubblica amministrazione, del Dipartimento della funzione Pubblica, dell'Anci e dell'Upi.

Anche grazie all'innesto di queste nuove professionalità, l'Ente ha potuto continuare a dedicarsi con responsabilità alle attività istituzionali già consolidate. Dal sostegno diretto alle imprese del territorio, tramite l'erogazione di contributi, con liquidazioni settimanali, per un totale di circa 2 milioni di euro ed effetti sull'economia locale stimati in 4 milioni euro; alla rapidità di risposta nei servizi agli utenti, con il 99,7% delle oltre 31.000 pratiche pervenute al Registro Imprese evase entro 5 giorni, 15.000 richieste allo sportello e il pagamento dei fornitori con un anticipo medio di 20 giorni rispetto alle date di scadenza delle fatture.

"Il 2022 - afferma il presidente Klaus Algieri - è stato un anno particolarmente impegnativo per l'ente camerale ma denso di risultati e di soddisfazioni . Un anno in cui lo sguardo al passato ha rafforzato in noi la consapevolezza del ruolo che il territorio riconosce a questa istituzione e delle responsabilità che ciò comporta. Ed è con questa consapevolezza che ci apprestiamo ad affrontare il nuovo anno impegnandoci ad adottare nuovi standard, che chiameremo #NuoviStandardCameraCosenza, per concentrare ancora di più l'attenzione sulle imprese e che dovranno permeare l'intera organizzazione, parte politica inclusa, nel suo modo di agire quotidiano. È una Carta degli Impegni verso le Imprese, poiché le Imprese già hanno adempiuto il proprio impegno verso la Camera corrispondendo il diritto annuo. A tutte loro, ai loro collaboratori e alle loro famiglie, il mio personale augurio di Buon Anno!" (ANSA).