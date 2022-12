A Bcc Ravennate Forlivese e Imolese certificazione parità genere

(ANSA) - BOLOGNA, 30 DIC - Ottenuta dalla BCC Ravennate Forlivese e Imolese la certificazione per la parità di genere prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Grazie al suo impegno in materia di diversità e inclusione, l'istituto di credito romagnolo - viene evidenziato in una nota - "è tra le prime banche in Italia a raggiungere" questo riconoscimento.

Nel dettaglio la certificazione si basa sulle linee guida del sistema di gestione per la parità di genere pubblicate lo scorso marzo in attuazione della 'Missione 5 Inclusione e Coesione' del Pnrr: il processo di valutazione è stato condotto sulle macro-aree cultura e strategia, governance, processi risorse umane, opportunità di crescita ed inclusione delle donne in azienda, equità remunerativa per genere, tutela della genitorialità e conciliazione vita-lavoro.

"Abbiamo intrapreso questo percorso di certificazione volontaria per attestare il nostro impegno passato, presente e futuro sul tema della parità di genere e della valorizzazione delle diversità - osserva Emanuela Bacchilega, amministratrice della BCC Ravennate Forlivese e Imolese e delegata alla sostenibilità -: nel 2022 abbiamo definito, nell'ambito della Politica di Diversità e Inclusione, un Piano Strategico che raccoglie tutti gli strumenti concreti adottati per favorire la parità di genere in azienda, come gli interventi di conciliazione vita lavoro (part-time, flessibilità oraria, smart working). Abbiamo investito nella formazione dei collaboratori sulla parità di genere - aggiunge - anche in relazione ai temi delle molestie e della violenza contro le donne. Altrettanto intensa - conclude - è stata l'attività di sostegno alle iniziative sul territorio, perché è nella nostra missione di Banca locale sensibilizzare, promuovere e diffondere una cultura inclusiva". (ANSA).