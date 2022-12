==Urso,adesso riforma incentivi e spinta a Made in Italy

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - "Due terzi della manovra sono dedicati a fronteggiare il caro energia. Assoluta priorità. La seconda voce è il taglio del cuneo fiscale, per quasi 5 miliardi. Inoltre, ci sono il rifinanziamento della legge Sabatini, particolarmente appetibile con i tassi di interesse aumentati, e più di 2 miliardi per il Sud. Infine, sono previsti due disegni di legge collegati: per la riforma degli incentivi e per la valorizzazione del Made in Italy". Così in una intervista al Corriere della Sera il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso.

"Ho già convocato per le prossime settimane i tavoli con le parti sociali", aggiunge. Se saranno necessari altri sostegni per il caro energia si ricorrerà a uno scostamento di bilancio? "Se la stagione invernale sarà mite e se l'Europa proseguirà su questa strada, per esempio con acquisti collettivi, potremo affrontare meglio la primavera. Ci auguriamo che non siano necessari altri interventi finanziari".

Nella manovra, inoltre, "non vedo sanatorie ma misure che rispondono all'intenzione di ripristinare un rapporto corretto tra Stato e contribuenti". Rispetto a Ilva, gli viene chiesto, non c'è il rischio di una nuova Ita-Alitalia, costata ai contribuenti 11 miliardi? "No. Questo governo è stato capace in poche settimane di risolvere l'emergenza Lukoil; di prefigurare una soluzione per Ita; di rilanciare l'Ilva, garantendo al contempo risanamento ambientale e occupazione. E, spero entro il 31 dicembre, saremo in grado di dare indicazioni sulla rete Tim.

Tutto sempre perseguendo l'interesse nazionale nel rispetto degli investitori stranieri". (ANSA).