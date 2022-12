Tlc: Ungdcec (commercialisti),bene Tar su iter conciliazione

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - "Accogliamo con soddisfazione la sentenza del 27 dicembre scorso, con cui il Tar del Lazio ha respinto il ricorso proposto dall'Associazione italiana giovani avvocati (Aiga) avverso la delibera dell'Agcom (Autorità garante delle telecomunicazioni) che aveva riammesso, dopo una temporanea esclusione, i dottori commercialisti tra i soggetti abilitati alla conciliazione con gli operatori commerciali". Lo si legge in una nota dell'Ungdcec, Unione giovani dottori commercialisti, presieduta da Matteo De Lise. "I dottori commercialisti, insieme agli avvocati e alle associazioni di categoria, sono da sempre tra i soggetti abilitati alla procedura di conciliazione in materia di controversia tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche, che si svolge sulla apposita piattaforma "Conciliaweb" gestita dall'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni", si evidenzia. "Dopo una breve, temporanea, esclusione dei dottori commercialisti, con successiva delibera l'Agcom ha riammesso la nostra categoria tra quelle abilitate alla piattaforma, e proprio dal ricorso contro questa delibera si è originato il contenzioso che ha portato alla sentenza" di due giorni fa che "ha ribadito la legittimità della delibera per quanto attiene alla reinclusione dei dottori commercialisti. Esprimiamo soddisfazione e apprezzamento, anche per la presa di posizione del Consiglio nazionale dei commercialisti, e continueremo a combattere ogni tentativo di delimitare le prerogative e competenze della nostra categoria", si chiude la nota dell'Ungdcec. (ANSA).