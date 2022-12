Saldi: Confcommercio Veneto,attesa per conferma trend agosto

(ANSA) - VENEZIA, 29 DIC - Nonostante il periodo sia caratterizzato da una qual dose di incertezza, la stagione dei ribassi con i saldi dal 5 dicembre rimane un momento molto atteso dai consumatori. "Per valutare appieno la situazione ai blocchi di partenza - commenta Riccardo Capitanio, presidente di Federmoda Confcommercio Veneto - dobbiamo necessariamente fare riferimento a cosa è successo negli ultimi mesi". A cominciare dai saldi estivi che dopo un primo inizio in salita nel mese di luglio (-10%), ha recuperato bene nel mese di agosto con una spesa per famiglia intorno ai 220 euro.

"Poi c'è stato il Black Friday - continua Capitanio - che ormai ha assunto dimensioni almeno settimanali e che rappresenta il momento in cui i negozi anticipano gli sconti e le offerte speciali con l'obiettivo di acquisire fette di mercato".

Nonostante questo, novembre, rispetto al pari mese del 2021, ha registrato un calo intono al 2% che però è stato recuperato nei giorni antecedenti il Natale a dimostrazione che un certo clima di fiducia ha riconquistato i consumatori". (ANSA).