Pmi: commercialisti, +59,9% ricavi 2021 nel settore energia

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - L'Osservatorio della Fondazione nazionale dei commercialisti, che ha analizzato i bilanci al 31 dicembre 2021 di oltre 600.000 società di capitali, rileva come tra i comparti produttivi spicchino, in particolare, "il settore dell'energia, acqua e rifiuti (+59,9%), e quello dell'industria estrattiva (+45,2%)", così come "degna di nota è la forte ripresa del settore ristoranti e alberghi (+37,5%) e delle costruzioni - altro segmento strategico della grande ripresa economica 2021 - che con il +33,6% fa registrare una crescita molto sostenuta", si sottolinea nel documento dei professionisti. Il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti Elbano de Nuccio osserva che "la crisi pandemica ha sconvolto i normali equilibri economici e finanziari delle imprese italiane" e "al crollo dei ricavi del 2020, che ha avuto pesanti conseguenze sugli utili aziendali, ha fatto seguito un rimbalzo dei ricavi nel 2021 con incrementi a doppia cifra che nasconde, però, un vero e proprio effetto ottico. Tanto più che nell'anno in corso, a causa degli effetti pandemici poi aggravati dalle conseguenze della guerra russo-ucraina, le imprese stanno soffrendo nuove situazioni di crisi che, per certi aspetti, sono anche più gravi di quella pandemica poiché intaccano la redditività e non solo la liquidità". E, va avanti, perciò "gli aiuti vanno il più possibile calibrati sulle reali esigenze delle imprese, evitando il rischio di dispersione attraverso generalizzati meccanismi di distribuzione". Per de Nuccio, infine, si evince dai dati dell'Osservatorio dei commercialisti che "i settori più colpiti dalla crisi, come ad esempio il settore della ristorazione e dell'alloggio, pur avendo sfruttato appieno la ripresa post-pandemica, non sono riusciti a recuperare i livelli precedenti e molte imprese sono addirittura scomparse, non riuscendo nemmeno a depositare i bilanci 2021. Allo stesso modo - conclude - il settore delle costruzioni e dell'edilizia, avendo beneficiato delle agevolazioni fiscali, tra cui il Superbonus 110%, esce praticamente indenne dalla crisi, con risultati anche molto positivi". (ANSA).