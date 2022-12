Minacce e molestie a titolari coop sociale, arrestato 32enne

(ANSA) - CAGLIARI, 29 DIC - Nelle ultime settimane aveva tartassato con comportamenti vessatori i titolari di una cooperativa sociale che in passato lo aveva seguito: molestie, minacce telefoniche, disturbo alle attività svolte in particolare dai due principali amministratori della società. Un crescendo che aveva davvero fatto preoccupare le vittime: inevitabile l'sos ai carabinieri.

Ieri a Quartucciu, i carabinieri della stazione di Selargius hanno arrestato un 32enne del luogo, disoccupato, noto alle forze dell'ordine per pregresse vicende giudiziarie. I militari hanno dato esecuzione ad un provvedimento emesso dal Gip presso il Tribunale di Cagliari su richiesta della locale Procura.

Disposti gli arresti domiciliari con le procedure di controllo attraverso braccialetto elettronico. (ANSA).