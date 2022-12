Manovra:Floridia,Meloni ammette taglio da macelleria su pensioni

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - "In conferenza stampa è arrivata dalla presidente Meloni una clamorosa ammissione: questa manovra fa cassa sui pensionati. Lo ha ammesso candidamente, parlando della maggior parte delle risorse recuperate con un intervento sull'indicizzazione delle pensioni. Peccato che poi abbia provato ad alterare la rappresentazione dello stesso intervento circoscrivendolo alle 'pensioni molto alte'. Siamo allibiti e indignati. Quelle che secondo la Meloni sarebbero molto alte, sono pensioni di 1.700-1.800 euro al mese, con le quali spesso vivono intere famiglie oggi sfibrate dall'inflazione. Definire questi trattamenti molto alti o tradisce un totale scollamento dalla realtà, o rappresenta una volgare menzogna servita al Paese per provare a camuffare la vera natura di taglio da macelleria". Così in una nota Barbara Floridia, presidente del gruppo M5S del Senato. "Il taglio - aggiunge - non riguarda solo le pensioni, ma anche gli investimenti, la sanità, l'istruzione.

Questo, in conferenza stampa, non viene detto, ma è messo nero su bianco nelle tabelle della legge di bilancio". "La presidente del Consiglio - conclude - ha inoltre detto che opererà sempre 'dando priorità ai saldi di bilancio'. Ecco la prova regina, la certificazione dell'austerità, rispetto alla quale le grida antieuropee della campagna elettorale del centrodestra, le urla contro una presunta 'pacchia finita' per l'Ue, sono già state frettolosamente richiuse in un cassetto. Una torsione impressionante, nel merito e nel metodo, rispetto a un sedicente sovranismo che alla prima prova ha gettato la maschera. Il M5s farà di tutto per evitare al Paese una deriva che rischia di trascinare nel baratro lavoratori, imprese, prospettive di sviluppo". (ANSA).