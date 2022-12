Inail: infortuni domestici, al via campagna sui pericoli in casa

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - "La tua casa nasconde tanti pericoli, non sottovalutarli": è il messaggio della nuova campagna di comunicazione Inail, in programmazione per tutto il mese di gennaio 2023 su web, tv, radio e carta stampata, che mette in guardia sulle particolari condizioni di rischio a cui sono esposti casalinghe e casalinghi. Dal rischio elettrico che deriva dall'utilizzo degli elettrodomestici al rischio chimico legato a detergenti e prodotti chimici, passando per scottature, cadute, tagli e abrasioni, attraverso icone grafiche che accompagnano le immagini di ambienti reali la campagna richiama l'attenzione sui pericoli presenti in ambito domestico e sull'importanza di prevenirli.

"Promuovere la prevenzione anche tra le mura di casa - sottolinea il presidente dell'Inail, Franco Bettoni - significa riconoscere al lavoro di casalinghe e casalinghi la stessa dignità e il medesimo riconoscimento sociale del lavoro svolto fuori casa. Con questa campagna vogliamo sensibilizzare chi si occupa quotidianamente dei lavori domestici a riconoscere in anticipo i potenziali fattori di rischio, che sono più numerosi di quelli presenti, per esempio, in un ufficio, anche se spesso non ce ne rendiamo conto".

Con l'hashtag #SentitiAlSicuro, la campagna ricorda anche l'importanza di tutelarsi rispetto alle conseguenze degli infortuni domestici con l'assicurazione Inail, obbligatoria per tutte le persone di età compresa tra i 18 e i 67 anni che si prendono cura della casa e dei propri familiari in maniera abituale, esclusiva e gratuita. La scadenza è il 31 gennaio per il rinnovo.

"Dall'approvazione della legge 493 del 1999, che ha riconosciuto il valore sociale ed economico del lavoro svolto da casalinghe e casalinghi, sono stati fatti molti passi in avanti - spiega la presidente del Comitato amministratore del Fondo autonomo speciale per l'assicurazione contro gli infortuni domestici, Federica Rossi Gasparrini -. Per fare in modo che la cura della casa e dei familiari siano considerate attività al pari di quelle svolte in altri ambiti lavorativi, però, il percorso è ancora lungo. Campagne di comunicazione come questa sono utili per far conoscere in modo sempre più diffuso le tutele offerte e tenere alta l'attenzione in materia di prevenzione". (ANSA).