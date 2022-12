Fisco: Meloni, estensione flat tax non discrimina dipendenti

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - "L'estensione della tassa piatta per le partite iva fino a 85 mila euro non discrimina i lavoratori dipendenti, mentre fino a 85 mila euro il lavoratore autonomo, anche con la flat tax, paga comunque di più o incassa di meno di un dipendente". lo ha detto la presidente del consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa di fine anno. Quindi che sia una norma che discrimina i dipendenti è "una falsità che, approfondendo un pochino, non sarebbe difficile smontare".

"Stiamo cercando di creare una situazione più possibile di parità, non c'è alcuna discriminazione". (ANSA).