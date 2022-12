Ex Ilva:Confindustria Taranto,con fondi si ristori anche indotto

(ANSA) - TARANTO, 29 DIC - "Le notizie appaiono incoraggianti sul piano della continuità produttiva dell'azienda, che dovrà procedere di pari passo con i processi di ambientalizzazione.

Per altri aspetti, non possiamo ancora esprimere soddisfazione fino a quando non avremo contezza che la nuova iniezione di liquidità sia volta a sanare la situazione, non più sostenibile, delle aziende fornitrici, che vivono da tempo una condizione di sofferenza non giustificabile". Lo afferma il presidente di Confindustria Taranto Salvatore Toma in relazione al decreto approvato ieri dal Consiglio dei ministri su "Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale", che riguarda in particolare l'ex Ilva. Toma osserva che proprio grazie le imprese dell'indotto hanno garantito negli anni "continuità dei processi produttivi. Ferme restando le legittime istanze della platea generale dei creditori, riteniamo che a queste aziende debba essere subito garantito l'ammontare delle spettanze pregresse, anche in considerazione di quanto hanno già pesantemente subito a seguito della crisi di sette anni fa, sotto la gestione commissariale". "Confidiamo pertanto - conclude - in una risposta in tal senso da parte di Acciaierie d'Italia. Circa i progetti 'green' anticipati dal Governo: bene, ma attendiamo di conoscerne più approfonditamente i singoli aspetti, e anche per questo contiamo di confrontarci al più presto al tavolo programmato per il 19 gennaio prossimo".

