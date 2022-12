Egitto: revocato obbligo di lettere di credito per l'import

(ANSA) - IL CAIRO, 29 DIC - La Banca centrale egiziana ha annullato una circolare del febbraio scorso che richiedeva l'uso di lettere di credito per le importazioni, una delle numerose condizioni poste dal Fondo monetario internazionale (Fmi) per concedere un pacchetto di prestiti da 3 miliardi di dollari approvato questo mese.

Lo segnala il sito Zawya sintetizzando una nota pubblicata dallo stesso istituto di emissione egiziano sul proprio sito. La misura ha determinato in Egitto una penuria di beni fra l'altro alimentari provenienti dall'Italia, ha constato l'ANSA in questi mesi. (ANSA).