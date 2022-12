Coop, Capodanno più costoso e allo stesso tempo più parco

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - Il Capodanno 2023 sarà la vera prova del nove dello spirito di adattamento degli italiani, combattuti tra la necessaria economia domestica attuata per far fronte all'inflazione e la voglia di tornare a festeggiare dopo le notti di San Silvestro limitate dal Covid degli ultimi due anni.

Certo, rileva la Coop in un monitoraggio dei consumi di fine anno per ANSA, sarà un Capodanno inevitabilmente più costoso, con l'inflazione alimentare che, nonostante gli sforzi e le offerte della grande distribuzione, supera oramai il 15% (per i discount raggiunge il 21%). Un inevitabile incremento di budget che gli italiani affrontano con acquisti più contenuti nelle quantità e con prodotti più sobri nel costo, senza rinunciare alla qualità.

Nonostante la crisi però, la voglia di tornare a cena fuori avrà la meglio e quindi a San Silvestro meno aragoste in casa e più cene al ristorante o in vacanza, magari scegliendo in anticipo, alla ricerca dell'offerta migliore. Parliamo poi di tavole più conviviali, con un numero maggiore di persone riunite rispetto agli anni passati, quando ancora il timore del Covid e alcune residuali restrizioni limitavano gli incontri. Per chi invece sceglie di rimanere in casa, risparmio, zero-waste, prodotti italiani e della tradizione locale i mantra che guidano i menù. Un numero minore di portate, piatti più parchi e una predominanza della carne sul pesce, soprattutto sul pesce più costoso come aragoste ed astice. Meno preparati ma più prodotti di base, ingredienti di partenza per le preparazioni domestiche, mettendo a frutto le abilità acquisite durante i mesi del lockdown negli anni passati. Zampone, lenticchie e cotechino rimangono i baluardi della tradizione assieme alla frutta secca, il tutto il più possibile da filiera italiana o premiando le produzioni locali. Aumenteranno ancora le bollicine (italiane) anche nei brindisi di San Silvestro 2023, mentre l'esoticità della tavola viene affidata quest'anno soprattutto ai datteri a cui si affiancano più spesso i mandarini piuttosto che l'ananas.

