Confindustria Cuneo ricorda Puppione, uomo senza compromessi

(ANSA) - TORINO, 29 DIC - "Una grande capacità professionale, unita ad uno stile originale e curato che riconoscevi tra mille, una persona per bene, molto generosa". E' il ricordo di Mauro Gola, presidente di Confindustria Cuneo, di Claudio Puppione, il giornalista originario di Neive (Cuneo), morto ieri all'età di 63 anni. "Sono stato contento di averlo conosciuto, di avergli poi affidato la direzione del nostro house organ e di aver fatto insieme a lui un pezzo di strada. Perdiamo con lui un validissimo collaboratore e una persona di grande cultura".

Appassionato di storia e di scenari internazionali, Puppione era giornalista professionista dal 1999. Ha lavorato per il settimanale Il Tanaro, poi alla Gazzetta d'Alba, è stato direttore del settimanale Bra Oggi e della rivista IDEA.

"Mi uniscono a Claudio tanti ricordi, da quando era il direttore di Idea a quando, un paio di anni fa, ci raggiunse per dirigere il nostro house organ 'Made in Cuneo' - dice Giuliana Cirio, direttore di Confindustria Cuneo - Sorrido ripensando ai nostri scambi di battute sulla Siria, paese di cui era innamorato e alle continue raccomandazioni che gli facevo, perché si prendesse cura di sé. Claudio è stato un giornalista eccellente, scrupoloso, instancabile. Una mente critica come poche. Un uomo senza compromessi e mezze misure. E per questo gli è stato difficile vivere in questa società così moralmente labile.

Claudio non si è mai piegato a ciò che non gli piaceva, piuttosto evitava posti e persone". (ANSA).