Capodanno: Cna, 1 su 4 sceglie dolci di tradizione regionale

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - Oltre un quarto del mercato dolciario artigianale delle festività è rappresentato dai dolci tradizionali la cui origine affonda nei secoli. A rilevarlo una indagine di Cna Agroalimentare condotta tra gli iscritti del settore alla Confederazione nazionale dell'artigianato e delle piccole e medie imprese. Indagine che registra in un anno un balzo significativo: dodici mesi fa, infatti, il giro d'affari delle tipicità dolciarie tradizionali non raggiungeva il 20 per cento (si fermava al 19,5), quest'anno ha rotto la barriera del 25 per cento. Un fenomeno insieme economico e sociale. Secondo stime Cna Agroalimentare, il giro d'affari dei dolci tradizionali nel periodo natalizio complessivamente supera i 40 milioni.

L'indagine di Cna Agroalimentare testimonia lo stato di salute, dopo i brutti colpi assestati dal confinamento in epoca Covid, di queste attività garantite da un numero di imprese ormai superiore alle 30mila: oltre 14mila forni che producono e vendono direttamente dolciumi, più di 12mila tra pasticcerie e gelaterie, perlomeno 3mila pasticcerie che lavorano per terzi.

Anche il mercato dolciario artigianale è dominato da panettoni e pandori ma l'impennata delle produzioni tipiche fotografa una modifica delle abitudini alimentari nazionali più attente alle specialità locali. In particolare l'arretramento nel processo di omologazione, anche culinaria, avviato negli anni Cinquanta e rafforzatosi nei decenni successivi, sotto la poderosa spinta della diffusione delle tv e della crescita della pubblicità che ha condotto al dominio del binomio panettone-pandoro, ormai dolci nazionali a tutti gli effetti. Una modifica di abitudini quella registrata nell'ultimo anno spinta in maniera preponderante dai più giovani, per i quali spesso il prodotto tipico rappresenta un'autentica scoperta. (ANSA).