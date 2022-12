Pensioni: donne raggiungono solo tre quarti ricchezza di uomini

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - A livello mondiale, le donne arrivano in media alla pensione con appena il 74% del patrimonio rispetto a quello degli uomini, il 76% in Italia e il 77% in Europa. La differenza tra i Paesi inclusi nell'analisi a livello globale, va dal 60% nel peggiore dei casi (Nigeria) al 90% nel migliore (Corea del Sud). È quanto rileva lo studio "Global gender wealth equity 2022" di Wtw, società leader nella consulenza. L'Italia, dunque, sottolinea il report, con il suo 76% registra un divario di genere in linea rispetto alla media in Europa e migliore rispetto alla media globale, pari al 74%. In Europa è la Spagna ad aver ottenuto il punteggio più alto (86%).

Lo studio evidenzia inoltre che il gap previdenziale tra i generi aumenta con il livello di seniority. Al momento del pensionamento, le donne che ricoprono ruoli di responsabilità e di leadership raggiungono solo il 62% della ricchezza accumulata da pari ruoli maschili. Per i ruoli professionali e tecnici di medio livello, il divario è ancora sostanziale (69%), ma si riduce notevolmente (89%) per i ruoli operativi e di supporto.

La stessa tendenza si rispecchia in Italia con le rispettive percentuali: 61% (leadership), 72% (professionisti e tecnici) e 93% (operativi).

Per quanto riguarda gli altri Paesi nel mondo, il divario di genere negli Stati Uniti (75%) si è attestato appena al di sopra della media globale del 74%, mentre il Canada ha ottenuto risultati leggermente migliori (78%). La Nigeria ha il più alto divario di ricchezza tra i generi nello studio (60%), seguita da vicino dall'Argentina (61%), dal Messico e dalla Turchia (63%).

