P.a: Istat, più donne al vertice ma sempre poche, solo 15,7%

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - Ai vertici delle istituzioni pubbliche la presenza femminile è limitata anche nel 2020: le donne sono infatti solo il 15,7% sebbene in aumento rispetto agli anni 2015 e 2017 (14,4%). La quota femminile arriva al 17,9% negli enti pubblici non economici, tra cui spiccano gli istituti pubblici di assistenza e beneficenza, istituzioni tipicamente a forte vocazione femminile, e gli Ordini e i collegi professionali, con poco più di due donne su 10. E' quanto indica il censimento Istat sulle istituzioni pubbliche 2020.

Seguono le Altre forme giuridiche (17,7%), con le aziende pubbliche di servizi alle persone in cui le donne occupano posizioni di vertice in 2,6 casi su 10. A pochissima distanza si collocano le amministrazioni centrali dello Stato (17,6%), con i ministeri che vedono le donne occupare quasi 3 posizioni di vertice su 10. La quota femminile più bassa si registra nelle Regioni (7,5%) e nelle Province e Città metropolitane (5,8%), in entrambi i casi in calo rispetto alle annualità delle due rilevazioni precedenti.

A livello territoriale le differenze sono significative. Nel Mezzogiorno si rilevano i livelli più bassi di presenze femminili ai vertici delle istituzioni (11,4%) e al Nord-est quelli più alti (19,4%). (ANSA).