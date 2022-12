P.a: Istat, in 10 anni +2,5% dipendenti, boom 'a termine' (2)

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - In particolare, dal confronto a parità di campo di osservazione emerge che nel periodo 2011-2017 il numero dei dipendenti pubblici resta nel complesso quasi invariato (-0,1%), sintesi di una lieve flessione del personale a tempo indeterminato (-0,8%) e di un aumento di quello a tempo determinato (+7,3%).

E' invece nei tre anni 2017-2020 che l'occupazione dipendente aumenta segnando un +2,6%, con il personale a tempo indeterminato in ulteriore calo (-2,1%) mentre quello a tempo determinato registra un forte aumento (+48%), dovuto principalmente alle assunzioni effettuate nel comparto scuola e negli enti del Sistema sanitario nazionale (Ssn) per far fronte alla pandemia da Covid-19, spiega l'Istat.

Nel complesso, considerando anche il personale in divisa e occupato all'estero, a fine 2020 i dipendenti della Pubblica amministrazione sono quasi 3,4 milioni (3.396.289) in aumento del 2,2% rispetto al 2017 quando erano poco più di 3,3 milioni (3.321.605), emerge inoltre dal censimento Istat. Le istituzioni pubbliche, invece, nello stesso periodo risultano in calo dello 0,5% (12.780 nel 2020 contro 12.848 nel 2017). (ANSA).