Ordine professioni infermieristiche, Bufalo nuovo presidente

(ANSA) - TORINO, 28 DIC - Ivan Bufalo è il nuovo presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche (Opi). Esperto in gestione delle emergenze intra ospedaliere, è infermiere con 25 anni di esperienza nel campo dell'emergenza sanitaria maturata tra il DEA Grandi Traumi dell'Ospedale CTO e i mezzi di soccorso del 118. Inoltre, vanta una lunga esperienza in ambito formativo e in quello della rappresentanza sindacale.

La nuova presidenza è stata decisa all'unanimità dal nuovo consiglio direttivo nominato con il voto espresso da tutti gli iscritti all'Opi. Rmarrà in carica per i prossimi quattro anni.

"La priorità - dice Bufalo - ora è quella di avvicinare l'Ordine ai bisogni degli infermieri che operano sul campo per sostenere la loro azione di tutela della salute dei cittadini.

Servono interlocuzioni coraggiose che portino a cambiamenti concreti in materia di organizzazione dell'assistenza e di attribuzione delle giuste competenze, in linea con i percorsi di studio e le previsioni di legge". (ANSA).