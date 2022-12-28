Edizioni
Economia
  1. ANSA.it
  2. Economia
  3. PMI
  4. NOTIZIARIO PICCOLE E MEDIE IMPRESE

NOTIZIARIO PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Redazione ANSA
News

AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - - SOCIETA' COOPERATIVA - VIA DELLA DATARIA, 94 - 00187 ROMA REGISTRATA AL N. 212/48 DEL TRIBUNALE DI ROMA ------------------------------------------------------- DIRETTORE RESPONSABILE: LUIGI CONTU ------------------------------------------------------- AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N.2016/679 (GDPR) E DEL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 TITOLARE DEL TRATTAMENTO: AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - SOCIETA' COOPERATIVA, AGENZIA.ANSA@PEC.ANSA.IT DESIGNATO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: GIANNETTO BALDI RPD-DPO AGENZIA ANSA: DANIELA CAVALLARO, RPD@PEC.ANSA.IT ------------------------------------------------------- NOTIZIARIO QUOTIDIANO PICCOLE E MEDIE IMPRESE ANNO 78 n. 362 MERCOLEDI' 28 DICEMBRE 2022 ------------------------------------------------------- CODICE ISSN 2499-7927 .
   

        RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
        Condividi
        BANCA IFIS
        Vai alla rubrica: PMI
        Tutte le news

        Ultima ora

        1. 18:36

          Borsa: Milano fiacca guarda a Bce, corrono titoli di Stato

        2. 18:24

          Gas: conclude in calo (-3%) a 80 euro al Megawattora

        3. 18:07

          Spread: timore su Bce, tassi bond Europa chiudono in corsa

        4. 17:46

          Borsa: Europa conclude in tenuta, Parigi +0,7%

        5. 17:45

          Borsa: Milano chiude in calo marginale, Ftse Mib -0,09%

        6. 16:56

          Spread: resta violenta tensione su bond europei, Btp al 4,6%

        7. 15:48

          Borsa: Milano tiene con Europa dopo avvio di Wall street

        8. 13:51

          Gas: si mantiene sotto ai livelli ante-guerra tra Russia-Ucraina

        9. 13:25

          Borsa: Europa conferma il rialzo, futures positivi, Milano +0,3%

        10. 12:17

          Borsa: Milano tiene (+0,4%), Cina spinge Moncler, corre Saipem

        Tutte le news
        Modifica consenso Cookie