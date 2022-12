Lavoro: controlli Inps a Firenze e Arezzo, sospese 3 ditte

(ANSA) - FIRENZE, 28 DIC - Tre lavoratori in nero e sette 'fittizi', ovvero che non avevano mai lavorato nelle aziende dove risultavano in carico: questo il risultato dei controlli svolti nei giorni scorsi da 17 ispettori dell'Inps in 11 aziende operanti tra le province di Arezzo e Firenze. Come spiega una nota dell'Inps, "l'iniziativa, finalizzata alla verifica dei rapporti di lavoro di breve durata seguiti dalle domande di disoccupazione, ha portato alla sospensione dell'attività di 3 aziende mentre sono stati immediatamente sospesi i pagamenti delle indennità di Naspi in 5 casi sospetti e sono al vaglio le posizioni di alcuni ex lavoratori stranieri che in realtà già da tempo non vivono più in Italia e per questo non avrebbero diritto alla disoccupazione".

"Diverse le irregolarità" riscontrate anche sul fronte della sicurezza sui luoghi di lavoro, per le quali sono ancora in corso i necessari approfondimenti.

"Con questa operazione - sottolinea Cristina Deidda, direttore regionale dell'Inps Toscana - abbiamo voluto dare un segnale forte e concreto di lotta alla irregolarità in un anno in cui, nonostante la riduzione del numero dei nostri ispettori di vigilanza a causa dei pensionamenti, abbiamo ottenuto risultati importanti anche grazie alla fattiva collaborazione con Inl, Inail, Guardia di finanza, Carabinieri, Questura e Prefetture. Sui controlli - ha proseguito - non bisogna mai abbassare la guardia non solo perché le prestazioni indebite pesano sulla spesa pubblica ma anche perché lo sfruttamento lavorativo ed il lavoro nero pregiudicano le future pensioni dei lavoratori". (ANSA).