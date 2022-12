Inps: Lega, negato assegno unico a due genitori adottivi

(ANSA) - CAGLIARI, 28 DIC - "Due genitori adottivi di Alghero si sono visti negare l'erogazione dell'assegno unico in quanto, a detta dell'Inps, non sarebbe soddisfatto il requisito di genitorialità. Una cosa incomprensibile e discriminatoria, oltre che fortemente discordante con la ratio dell'istituzione stessa dell'assegno unico, che delega il Governo a riordinare e potenziare il quadro delle misure destinate a favorire la natalità e il sostegno della genitorialità". Lo denuncia il deputato della Lega e coordinatore del Carroccio in Sardegna, Dario Giagoni.

"Coloro che scelgono di donare consapevolmente un futuro migliore a dei minori dovrebbero essere sostenuti e incoraggiati, certamente non trattati come genitori di serie B - incalza - Per questo ho rivolto una interrogazione al ministero del lavoro: spero che si faccia luce sulla vicenda affinché situazioni simili non si ripetano mai più". (ANSA).