Inflazione: Bcc Roma sostiene dipendenti con 600 euro

(ANSA) - MILANO, 28 DIC - Bcc Roma risponde al 'caro vita' sostenendo i suoi dipendenti con un aiuto di 600 euro netti, per un totale di 900.000 euro, ripartito in 200 euro di buoni carburanti e 400 euro di altri buoni spesa, utilizzabili non solo nei supermercati, ma a loro volta anche per i carburanti. "Da sempre la nostra banca è al fianco di famiglie e imprese, cercando di anticipare le conseguenze legate al caro vita e proponendo strumenti adeguati a farne fronte. Da questa azione", ha sottolineato il Presidente di BCC di Roma Maurizio Longhi, "non possono essere escluse le nostre collaboratrici e i nostri collaboratori, che anche durante il periodo della pandemia hanno continuato, pur in condizioni di difficoltà, ad impegnarsi per offrire a soci e clienti un servizio di primaria qualità. A loro dobbiamo gli ottimi risultati raggiunti dalla banca".

La Banca di Credito Cooperativo di Roma (gruppo Iccrea) è la prima banca di Credito Cooperativo in Italia. Fondata nel 1954 con il nome di Cassa Rurale ed Artigiana dell'Agro Romano, opera nel Lazio, nell'Abruzzo interno, in Veneto e in Molise con 186 agenzie e oltre 150 servizi di tesoreria. I soci sono oltre 40mila. (ANSA).