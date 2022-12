Elena Veschi guiderà piccola industria Confindustria Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 27 DIC - Sarà Elena Veschi a guidare la piccola industria di Confindustria Umbria per il biennio 2022-2024. L'elezione è avvenuta in occasione della riunione del Comitato che rappresenta le aziende con meno di cinquanta dipendenti.

Elena Veschi, già presidente del gruppo Giovani imprenditori di Confindustria Perugia, è amministratore dell'azienda di famiglia, la Umbraplast di San Giustino.

Ad aprire i lavori è stato il presidente uscente Alessandro Tomassini, giunto al termine del proprio mandato. "Sono stati anni complessi - ha ricordato, secondo quanto si legge in una nota di Confindustria - caratterizzati da sfide importanti ed emergenze che hanno messo a dura prova il tessuto economico e sociale. In questo periodo ci siamo impegnati per far crescere le realtà produttive del territorio, cercando di migliorare le condizioni della loro operatività e aiutandole a diventare più competitive".

"Le piccole e medie imprese - ha quindi ricordato Veschi - rappresentano una parte importante della nostra economia, che si caratterizza per la presenza di numerose realtà virtuose e di eccellenza. Punteremo anche su temi come sostenibilità ambientale delle piccole imprese, green economy e internazionalizzazione. Centrale continuerà ad essere la collaborazione con le Istituzioni e lavoreremo anche per rafforzare i rapporti con le regioni limitrofe, facendoci portavoce delle istanze delle imprese, che oggi si trovano a fare i conti con le pesanti difficoltà legate all'aumento del costo dell'energia e delle materie prime". (ANSA).