Banche: Abi e sindacati ai supplementari per il contratto

(ANSA) - MILANO, 27 DIC - L'Associazione bancaria italiana e i sindacati del settore Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin hanno convenuto di sospendere fino a fine febbraio 2023 i termini del contratto dei bancari in scadenza il prossimo 31 dicembre. La sospensione, si legge in una nota congiunta, è stata disposta "al fine di avviare il percorso per il rinnovo" del contratto collettivo di categoria, la cui vigenza si esaurisce a fine anno, e conferma che Abi e sindacati "intendono affrontare in modo costruttivo il percorso conseguente alla scadenza del vigente contratto".

Nel frattempo viene confermata l'applicazione dei trattamenti previsti dall'attuale contratto per le prestazioni dei lavoratori e la prosecuzione dell'operatività del Fondo per l'occupazione, organismo bilaterale del settore che si occupa di politiche attive del lavoro, con particolare attenzione ai giovani e alla ricollocazione professionale. (ANSA).