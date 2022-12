Morto Carlo Trivi, ex direttore di Confindustria Vercelli

(ANSA) - VERCELLI, 26 DIC - E' morto la scorsa notte Carlo Trivi, per 16 anni direttore di Confindustria Vercelli Valsesia.

Era nato il 27 aprile 1944.

Trivi fu prima all'Ufficio studi della Camera di Commercio locale e poi in quello della allora Associazione Industriale Vercellese, di cui fu direttore dal 1991 al 2007. Fu anche presidente del Rotary Club cittadino e consigliere della Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli.

"Tra le iniziative più importanti intraprese durante il suo incarico - ricorda il direttore di Confindustria Novara Vercelli Valsesia, Carlo Mezzano - vanno evidenziate, nel 1995, la fusione tra le associazioni imprenditoriali del capoluogo e della Valsesia, che fu una delle prime in Italia. E la costituzione, nel 1996, del Consorzio Sant'Andrea per l'acquisto di energia elettrica, che fu uno dei primi in tutta la nazione.

Infine, alla fine degli anni '90, le numerose iniziative finalizzate al riconoscimento e allo sviluppo dei distretti industriali, con particolare riferimento al comparto valsesiano della rubinetteria e del valvolame". (ANSA).