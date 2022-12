Manovra:Confartigianato,mancano misure da edilizia a energia

(ANSA) - ROMA, 26 DIC - "Apprezzabili gli impegni del Governo espressi con una robusta e pragmatica risposta all'emergenza energetica e con linee di intervento di più ampio respiro che incrociano le aspettative più volte ribadite da Confartigianato". Questo il giudizio sulla Legge di Bilancio espresso dal Presidente di Confartigianato Marco Granelli il quale tuttavia rileva che "mancano all'appello misure sulle quali Confartigianato sollecita azioni rapide e risolutive: lo sblocco dei crediti fiscali incagliati delle aziende che hanno utilizzato i bonus edilizia, il taglio degli oneri generali di sistema nelle bollette di luce e gas delle imprese con potenza superiore a 16,5 kW, la decontribuzione triennale per le assunzioni di apprendisti".

In particolare, sul fronte dei crediti fiscali, secondo Granelli "la misura che prevede prestiti garantiti tramite la Sace erogabili dalle banche rischia di non risolvere i problemi delle imprese", e, "in prospettiva, ci aspettiamo un ripensamento razionale e strutturale degli incentivi per la riqualificazione del patrimonio immobiliare". Quanto ai costi dell'energia, secondo Granelli "non è pensabile chiedere ad un imprenditore passato dai 7mila euro mensili di costi energetici del 2021 ai 14mila euro mensili del 2022 di sborsare, dal prossimo anno, anche 2mila euro al mese per gli oneri generali del sistema elettrico". Per potenziare la formazione al lavoro, infine, il presidente di Confartigianato chiede che venga ripristinata la decontribuzione totale, per i primi tre anni, del contratto di apprendistato applicato dalle imprese artigiane e dalle aziende fino a 9 dipendenti. (ANSA).