Lavoro: Frigomeccanica, bonus welfare 600 euro a dipendenti

(ANSA) - MOSCIANO SANT'ANGELO, 24 DIC - Frigomeccanica, società partecipata da Invitalia e dal fondo Unigrains, leader nella progettazione e realizzazione di soluzioni d'arredo e refrigerazione all'avanguardia per pasticceria, gelateria, bar e settore food, ha deciso di stanziare un bonus straordinario che verrà erogato in forma di 'welfare' in buoni acquisto e benzina digitali nel mese di dicembre 2022 ai propri dipendenti, per offrire loro un supporto concreto nella lotta quotidiana al caro energia e all'inflazione. Il gruppo produce nei propri stabilimenti di Teramo e Pesaro per il mercato Italiano e internazionale con i marchi Frigomeccanica e Stiltek.

La decisione arriva al termine di un anno in cui l'azienda e tutto il team di collaboratori sono stati impegnati nella realizzazione degli investimenti per ammodernare ed ampliare le linee di produzione e l'assetto industriale dello stabilimento di Mosciano Sant'Angelo (Teramo). Il bonus straordinario vuole anche rappresentare un riconoscimento per il contributo fornito da tutti i dipendenti in un periodo molto complesso sia all'interno che all'esterno dell'azienda. Il riconoscimento sarà destinato ad una platea di oltre 160 famiglie e contribuirà ad ampliare ed integrare i servizi di welfare aziendale già a disposizione.

La filiera di progettazione e produzione è 100% italiana: vengono lavorati acciaio, metalli, legno, marmi e materiali com-positi con raffinati centri di lavoro a controllo elettronico, dotati di tecnologia di ultima generazione 4.0 e con criteri di rispetto dell'ambiente , rispetto del sociale e gover-nance sostenibile (ESG). (ANSA).