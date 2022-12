Simest con Cdp Venture capital, 200mln a pmi con fondo Maeci(2)

(ANSA) - ROMA, 23 DIC - "Nell'ambito della sua missione a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, Simest allarga il suo raggio d'azione al potenziamento dell'ecosistema nazionale del Venture Capital, per contribuire a colmare il gap di sviluppo tuttora esistente rispetto agli altri Paesi europei", ha detto Regina Corradini D'Arienzo, amministratore delegato e direttore generale di Simest."Investire nella crescita internazionale delle startup significa, infatti, dare nuova forza motrice a quella che si è dimostrato essere la vera fucina di innovazione e il principale vettore di trasferimento tecnologico per il nostro Paese.

"La crescita dell'ecosistema delle startup e PMI innovative italiane passa necessariamente per un adeguato set di strumenti in grado di accompagnare le realtà più mature, pronte per internazionalizzare la loro offerta e diventare i prossimi campioni internazionali dell'innovazione", commenta Enrico Resmini, amministratore delegato e direttore generale di Cdp Venture capital sgr, "La firma di questo importante accordo ci permetterà di porre solide basi al costituendo Fondo di Fondi internazionale, con l'obiettivo di attrarre in Italia sempre maggiori capitali esteri e di co-investire insieme SIMEST con i nostri fondi nelle giovani imprese a maggiore potenziale accelerandone l'espansione". (ANSA).