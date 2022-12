Regioni: Giani, bilancio Toscana punta welfare, lavoro,opere (2)

(ANSA) - FIRENZE, 23 DIC - Giani ha poi evidenziato una serie di interventi che guardano alla Toscana diffusa, come "i custodi della montagna, gli interventi per località sciistiche, 5 milioni per impianti, i contributi ai Comuni sotto i 5000 abitanti, 5 milioni per ciascuna annualità dal 2023 al 2025, e un milione per i Comuni fra 5 e 20mila abitanti, per progetti finalizzati alla realizzazione di strade e ponti, per favorire anche quel pendolarismo che mantiene gli abitanti nei piccoli paesi che sono presidio dell'equilibrio tra uomo e natura nella nostra regione". Il governatore ha anche ricordato le risorse per i beni culturali: "La Villa di Careggi - ha detto - vogliamo vederla completata entro il 2025". In generale, Giani ha parlato di una manovra in cui "il corpo di spesa complessivo vede la sanità attestata su circa 8 miliardi e la parte corrente della Regione su circa 1,3 miliardo. Non possiamo nascondere le difficoltà che abbiamo avuto nel far quadrare spese dei servizi e degli investimenti con l'aumento del costo di materie prime ed energia - ha concluso - ma abbiamo cercato di compensare".

(ANSA).