Professioni: dottori commercialisti, tutele sanitarie ampie

(ANSA) - ROMA, 23 DIC - La Cassa dottori commercialisti (Cdc) potenzia l'offerta di protezione sanitaria gratuita per i professionisti: grazie alla nuova polizza stipulata a carico dell'Ente previdenziale con Poste Assicura SpA, si legge in una nota, "dal 1° gennaio 2023 i tirocinanti pre-iscritti, gli iscritti e i pensionati attivi associati all'Ente di previdenza e assistenza di categoria potranno usufruire di nuove coperture assicurative che vanno dalle più innovative soluzioni di telemedicina, al pacchetto maternità ed ai 'check up' personalizzati per genere e fascia d'età, erogati da strutture convenzionate presenti capillarmente su tutto il territorio nazionale". I beneficiari "potranno, inoltre, sottoscrivere, con premio a proprio carico e a condizioni agevolate, una polizza sanitaria integrativa ed estendere la copertura ai propri familiari ovvero il coniuge, il convivente more uxorio e i figli senza alcun limite d'età". La Cassa ha, inoltre, sottoscritto, tramite Emapi - l'Ente di mutua assistenza per i professionisti italiani - e Cnp Vita Assicurazione, una nuova polizza per garantire agli iscritti anche una copertura 'Long term care', a titolo gratuito e a carico dell'ente di previdenza; la polizza 'Long term care', si legge, "è dedicata a tutti gli iscritti che, alla data del 1° gennaio 2023, non abbiano compiuto i 75 anni di età e prevede l'erogazione di una rendita mensile fino a 1.200 euro, non indicizzata e garantita in favore dell'assicurato finché è in vita, al professionista che si trovi in condizioni di non autosufficienza per un periodo superiore ai 90 giorni, a causa di malattie degenerative e invalidanti". Per il presidente della Cdc Stefano Distilli, "quello della salute è un tema particolarmente sensibile, anche e soprattutto per i liberi professionisti, per i quali alla condizione di malattia spesso si associa il rischio di dover fronteggiare pesanti ricadute anche sul piano professionale", conclude. (ANSA).