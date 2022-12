Pensioni: Landini, siamo tornati alla legge Fornero

(ANSA) - REGGIO CALABRIA, 23 DIC - "Ormai qualsiasi persona normale, a proposito di pensioni e di 'quote', ha capito che non si vuole cambiare nulla. Siamo partiti da quota 100 per arrivare a quota 103. La sostanza è che siamo tornati alla legge Fornero.

Anzi, stanno riuscendo addirittura a peggiorarla". Così a Reggio Calabria il leader della Cgil, Maurizio Landini.

"Anziché incentivare le persone che vogliono andare in pensione - ha aggiunto Landini - si danno contribuiti a quelli che continuano a lavorare. Siamo al paradosso. Le persone vengono prese in giro e non si affronta il problema dei giovani.

Si reintroducono i voucher in settori strategici. Con questo sistema i giovani non avranno mai una pensione. E non si affronta poi un altro problema che è essenziale, e cioè che i lavori non sono tutti uguali e ci sono tante persone che andrebbero tutelate maggiormente". (ANSA).